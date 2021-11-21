 

Был привит! – Личное мнение

21.11.2021, 10:56, Разное
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Даже под постом о смерти хорошего человека антиваксеры Инстаграма устроили мерзкий срач.

Ты, тварь, почему не пишешь, что Гаркалин был привит — дважды! Трижды!


Фото: Соцсети

Сдохни! Вакцина не работает!

Давайте обсудим.

Я искренне считала, что далеко не все — гении. И даже школа для некоторых стала непреодолимым барьером.

Но люди разных профессий вчера взбунтовались: перманент бровей из Архангельска пытался перещеголять оскорблениями кроющую меня нецензурной бранью педикюршу из Владивостока.

Пенсионерка села Шарипова вопила матом: что ж ты, Леночка-мразь, не говоришь о прививках Гаркалина?

Несмотря на своё мнение о невысоком образовательном уровне, я всё же считала, что элементарные вещи люди всё-таки понимают.

Действительно, Валерий Гаркалин привился сначала одной прививкой — антитела не выработались. Затем — двухкомпонентной. Не помогло. Это мы и обсудили в комментариях.

Любая вакцина имеет допуски — всем же, кто не прогуливал биологию в школе, это известно, верно? Эффективность вакцин от других заболеваний — от 60% и выше. Уже такой процент считается вполне работающим.

У всех вакцин от коронавируса эффективность значительно выше. 80-90 процентов, насколько я помню. Но всё равно она не может быть стопроцентной — да и не нужно это! Не в этом цель вакцинации!

Цель вакцинации — спасти не отдельного Иванова-Петрова-Сидорова, а всю популяцию в целом.

Чувствую себя учителем в школе, но видимо следует объяснить очевидное: работает только массовая вакцинация. Только она спасает. Когда привиты все, вирусу не за кого зацепиться.

Конечно, даже при стопроцентной вакцинации около 10 процентов будут потенциально подвержены риску инфицирования. Но вирус до большинства из них просто не доберётся — прервутся цепочки заражения из-за тех, на кого вакцина подействовала.

Если бы все были привиты, Валерий Гаркалин просто не заболел бы — ему не от кого было бы заразиться.

Так действует любая прививочная кампания. Она создана не для спасения напрямую конкретного человека, а, защищая всё общество, спасает каждого его члена.


Как работает вакцинация? Привитые образуют стену, защищая тех, на кого прививка не подействовала.

Именно поэтому вам говорят: победить пандемию мы можем только все вместе. Вы, прививаясь, спасаете себя через спасение всего населения.

Врубились? Или опять не получилось? Я вам даже наглядное пособие нарисовала!

Если вам нужно объяснять настолько очевидные вещи, то лучше просто без разговоров ввести обязательную вакцинацию без лишней болтовни.

Источник: Лена Миро



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