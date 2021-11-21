Почему стоит чаще пить чай с корицей: он восполняет водный баланс, регулирует уровень сахара и не только

Чай с корицей помогает укрепить здоровье и повысить иммунитет, а также он дает возможность согреться холодными осенними или зимними днями и вечерами. Этот горячий напиток питает тело.

Чтобы приготовить такой чай, нужно прокипятить 1 палочку корицы в 1 ст. воды в течение 15 минут. Затем процедить и наслаждаться вкусным и полезным напитком. При желании можно добавить ломтик лимона и немного меда.

Этот чай не только очень вкусный, но и полезный для здоровья. Вот несколько основных преимуществ потребления этого чудодейственного напитка.

Содержит в своем составе полезные антиоксиданты

Чай с корицей приносит много пользы для здоровья, и отчасти так происходит благодаря содержанию в составе большого количества полифенольных антиоксидантов.

Полифенолы являются микроэлементами, которые содержатся в растениях и обладают антиоксидантными свойствами, помогают защитить клетки организма от повреждений, спровоцированных свободными радикалами. Кроме того, они борются с воспалениями и предотвращают возникновение различных заболеваний.

Помогает уменьшить воспаление

Корица является достаточно мощным противовоспалительным средством, и потребление ее вместе с чаем также обладает точно такими же преимуществами для здоровья.

Согласно проведенному исследованию, из 115 протестированных продуктов корица является одним из самых мощных противовоспалительных продуктов. Все это благодаря содержанию большого количества фенольных соединений.

Помогает регулировать уровень сахара в крови

Чтобы можно было регулировать и нормализовать уровень сахара в крови, стоит пить чашку чая с корицей. Корица содержит в своем составе особое соединение, которое действует аналогично инсулину и помогает перемещать сахар из крови в клетки организма. Было доказано то, что этот напиток помогает при инсулинорезистентности и нормализует уровень глюкозы на 12 часов после его потребления.

Быстро доставляет питательные вещества

Вода играет очень важную роль и оказывает благоприятное влияние на состояние здоровья. Именно поэтому чай с корицей становится еще более полезным для организма. Прежде всего, вода, попадая в ЖКТ, помогает нормализовать процессы пищеварения, именно поэтому все потребляемые продукты перевариваются намного быстрее, что улучшает процессы метаболизма.

Во-вторых, многие полезные для здоровья соединения, которые содержатся в корице, являются хорошо растворимыми в воде. Именно поэтому можно с уверенностью сказать то, что чай является очень хорошим и оптимальным способом потребления корицы. Благодаря добавлению этой специи в чай, питательные вещества намного быстрее распределяются по всему организму.

Способствует увлажнению

Чтобы поддерживать достаточный уровень гидратации, мужчинам и женщинам ежедневно нужно выпивать 1,5-2 л жидкости. Чай с корицей также является отличным напитком для поддержания гидратации, так как он состоит из воды и специи. Кроме того, он не только очень вкусный, но еще и полезный. Именно поэтому, ежедневно стоит выпивать 4-5 чашек этого напитка.