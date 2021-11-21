 

Эксперты пояснили, как уберечь аккумулятор смартфона в зимнюю стужу

21.11.2021, 10:36, Новости дня
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По словам экспертов, в условиях зимней стужи использовать смартфон на улице небезопасно. Могут пострадать как сенсорный экран гаджета, так и его аккумулятор.

Пользователю советуют избегать шокирующих перепадов температур, говорят специалисты. Следует знать, что экраны AMOLED менее восприимчивы к морозам. А с дисплеями на матрицах IPS могут возникать такие проблемы, как ухудшение динамики жидких кристаллов, что существенно увеличивает время отклика.

Разумеется, растет и потребление энергии, а емкость батареи-то при низкой температуре становится меньшей. Не исключено, что аккумулятор разрядится, но если вы захотите быстро его зарядить, войдя в теплое помещение, то можете навредить еще больше. Нужно придерживаться простого правила: не допускать переохлаждения устройства.



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