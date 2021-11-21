 

США пытаются навязать РФ и Мали свою политику

21.11.2021, 10:36, Новости дня
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Во время визита в Сенегал глава Госдепертамента США Энтони Блинкен сделал заявление, в котором попытался критиковать работу российской частной военной компании в Мали.

По словам Блинкена, работа россиян «запутывает» обстановку и в целом «нежелательна».

Заявления дипломатов США по отношению к Мали выглядят в лучшем случае проявлением непонимания ситуации в Африке, а в худшем – прямой поддержкой террористов. В стране идет война между правительством и группировками исламистов, включая запрещенные в РФ «Аль-Каиду» и ИГ. Российские специалисты из состава «ЧВК Вагнера» работают в Мали с лета этого года, обучая солдат и офицеров использовать вооружение и технику. Россияне уже успели прославиться успехами в целом ряде горячих точек. При этом как Россия, так и Мали постоянно подчеркивали, что выбор двумя странами союзников касается только их самих. Фактически, американцы пытаются громкими заявлениями навязывать политику суверенным странам, надеясь получить уступки просто благодаря давлению и запугиванию.

За гневной риторикой США могут стоять и более глубокие интересы. Несколько лет в Мали действовал американский союзник и сателлит – Франция. Успехов европейцы не добились, однако правительство Мали неоднократно обвиняло Париж в тайной поддержке боевиков ради контроля над природными ресурсами республики и влияния на политику Бамако. Россияне сломали работающую схему, и к тому же, их работа может вскрыть многие тайны Парижа в регионе. Поэтому западные страны сделают все, чтобы помешать выходу на поверхность правды о том, чем действительно занимались французские военные в Мали все это время.



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