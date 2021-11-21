Диетолог Мотова призвала здоровых людей не есть льняное масло на голодный желудок

Диетолог Елена Мотова пояснила об опасности употребления льняного масла на голодный желудок. По ее словам, здоровые люди не должны есть его натощак.

Существует распространенное мнение, что льняное масло необходимо употреблять на голодный желудок, чтобы снизить уровень холестерина. Однако подобный метод может навредить здоровью человека. Если присутствуют камни в желчном пузыре, то произойдет приступ печеночной колики. В итоге такой вид самолечения приведет к тому, что человек окажется на операционном столе.

Когда льняное масло употребляется натощак, то осуществляется жировой удар по пищеварительной системе. Чрезмерная стимуляция желчного пузыря и поджелудочной железы отрицательно сказывается на здоровье.

Все разновидности масел нужно употреблять в умеренном количестве вместе с пищей. Если у человека появляются сомнение по поводу того, стоит ли добавлять в рацион определенный продукт, то лучше исключить его до консультации с врачом, пишет портал iReactor.