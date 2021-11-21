За сутки более 4 тыс. украинцев с COVID-19 попали в больницу

Среди новых заболевших – 894 ребенка и 99 медработников.

За минувшие сутки умерло от болезни 377 человека, выздоровело – 14 450. В больницу попало 4048 пациентов.

Днем ранее в стране подтвердили 18 250 новых случаев коронавирусной инфекции и 664 смерти среди пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3 332 943 случая COVID-19, 2 762 950 человек выздоровели, 81 272 – умерли.

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Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

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