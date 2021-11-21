 

За сутки более 4 тыс. украинцев с COVID-19 попали в больницу

21.11.2021, 10:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Среди новых заболевших – 894 ребенка и 99 медработников.

За минувшие сутки умерло от болезни 377 человека, выздоровело – 14 450. В больницу попало 4048 пациентов.

Днем ранее в стране подтвердили 18 250 новых случаев коронавирусной инфекции и 664 смерти среди пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3 332 943 случая COVID-19, 2 762 950 человек выздоровели, 81 272 – умерли.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2002179046611857

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / В Госдуме указали на потенциальную угрозу Союзному государству со стороны Запада

04.03 / Компания TSMC наращивает объемы производства по техпроцессу 5 нм

20.10 / В мире: Как армян и азербайджанцев учат ненавидеть друг друга

10.08 / В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Беларуси после высказываний Лукашенко

04.08 / Трамп назвал условие дальнейшей работы TikTok в США

05.09 / В Пермском крае жильцам вручили ключи от новых квартир

19.01 / В Ровно неизвестные привязали гранату к двери автомобиля полицейского

01.10 / “Приехал на велосипеде”. Нардеп Трухин рассказал, как добирался на заседание “Слуги народа” в Трускавце

20.11 / Обозреватель Bloomberg – у Путина в приоритете газ, а не война

21.09 / Названы характеристики нового Sandero Stepway 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика