 

В Украине из-за непогоды без электричества остались 94 населенных пункта

21.11.2021, 10:16, Новости дня
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“По состоянию на 7.00 21 ноября в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены 94 населенных пункта в пяти областях”, – говорится в сообщении.

В Сумской области обесточены 30 населенных пунктов, в Черниговской – 25, в Киевской – 21, в Житомирской – 15, в Донецкой – три.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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