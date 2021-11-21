В Украине из-за непогоды без электричества остались 94 населенных пункта
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“По состоянию на 7.00 21 ноября в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены 94 населенных пункта в пяти областях”, – говорится в сообщении.
В Сумской области обесточены 30 населенных пунктов, в Черниговской – 25, в Киевской – 21, в Житомирской – 15, в Донецкой – три.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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