В мире сделали почти 7,7 млрд прививок от COVID-19 – данные Bloomberg

Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составил 32,6 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (2,4 млрд доз, полностью вакцинированы 76,9% населения);

Индия (1,17 млрд доз, полностью вакцинированы 28,6% населения);

страны Евросоюза (619 млн доз, полностью вакцинированы 68,2% населения);

США (444,8 млн доз, полностью вакцинированы 58,9% населения);

Бразилия (298 млн доз, полностью вакцинированы 61,1% населения).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 21 ноября в стране первую дозу вакцины получили 12,8 млн человек, а 9,8 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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