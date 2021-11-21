 

В мире сделали почти 7,7 млрд прививок от COVID-19 – данные Bloomberg

21.11.2021, 10:16, Новости дня
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Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составил 32,6 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются: 

материковый Китай (2,4 млрд доз, полностью вакцинированы 76,9% населения);
Индия (1,17 млрд доз, полностью вакцинированы 28,6% населения);
страны Евросоюза (619 млн доз, полностью вакцинированы 68,2% населения);
США (444,8 млн доз, полностью вакцинированы 58,9% населения);
Бразилия (298 млн доз, полностью вакцинированы 61,1% населения).
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 21 ноября в стране первую дозу вакцины получили 12,8 млн человек, а 9,8 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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