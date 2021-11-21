Украинские силовики обстреляли территорию ДНР

Позиции Вооруженных сил Украины выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 8.35 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении города Ясиноватая. Выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра», – отметил представитель ведомства, передает РИА «Новости».

Ранее украинские силовики открыли огонь из артиллерийских орудий калибром 152 миллиметра по подконтрольному Луганской народной республике (ЛНР) населенному пункту Анновка.

14 ноября подразделения украинских силовиков обстреляли из тяжелой артиллерии подконтрольные ЛНР населенные пункты Южная Ломоватка и Червоный Прапор. Вследствие обстрела был поврежден газопровод среднего давления диаметром 219 мм. В тот же день украинские силовики обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР) из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, к обстрелу подключилась бронетехника.