Путин поздравил сотрудников налоговой отрасли с праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов налоговой отрасли с профессиональным праздником, отметив, что налоговая служба обеспечивает комфортные условия для граждан и бизнеса при уплате налогов, сообщила пресс-служба Кремля.

«На протяжении многих лет ФНС РФ и ее территориальные органы проводят большую, содержательную работу по совершенствованию отечественной налоговой системы, реализации государственной политики в сфере контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также отметил, что от профессионализма работников налоговой службы, ответственного отношения к делу напрямую зависят устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, формирование благоприятного предпринимательского климата, комфортных условий для граждан и бизнеса при уплате налогов.

Глава государства добавил, что благодаря широкому внедрению новейших технологий, мирового опыта и собственных современных подходов ФНС смогла укрепить единую налоговую систему страны, обеспечила качественную модернизацию законодательства, которое стало более эффективно отвечать вызовам времени и национальным целям развития.

«Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять возложенные на вас обязанности в интересах Отечества. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго», – добавляется в сообщении.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что логичным ответом на появление глобальных корпораций станет введение глобальных налогов, но это влечет за собой определенные риски.