 

В сети люди начали гадать через поисковик по слову «цвет» и говорят, что это работает

21.11.2021, 9:44, Разное
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Пользователи интернета сегодня имеют доступ к различной информации. Но она используется не только для утоления жажды знаний, но и с другими целями.

Не так давно стартовал флешмоб, в рамках которого пользователи используют поисковые системы – в поисковую строку вносится слово «цвет». Таким образом удается узнать, с каким цветом можно сравнить текущее настроение, какая гамма больше подходит конкретному человеку для жизни.

Флешмоб запустил один из владельцев страницы в Инстаграм. Законодатель тренда опубликовал в сторис «Ваш вопрос» – сюда пользователи могут писать. Стремление узнать свой цвет стало быстро популярным, и распространилось на другие социальные сети.

Это работает следующим образом: пользователь переходит в поисковую систему, вводит «цвет» и анализирует результат поисковой выдачи. Например, одному пользователю поисковик показал «пурпурный» – а значит настроение сегодня хорошее, но день обещает быть напряженным.

Однако есть люди, которые считают, что поисковик просто угадывает цвет, который нравится пользователю. Робот делает это на базе анализа поисковых запросов определенного человека.



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