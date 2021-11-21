 

В офисах компании Google уборкой помещений занялись роботы

21.11.2021, 9:42, Новости дня
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Представители компании Google сообщают о том, что процесс создания умных самообучаемых роботов в рамках специального проекта Everyday Robots Project вышел на очередной уровень.

 На сегодня автономные машины могут уже выполнять несложные задачи. Например, производить уборку в офисных помещениях. При этом роботы способны не только чистить полы, но и стирать пыль с любых поверхностей – толов, шкафов.

Робот выносит и сортирует мусор, не путая его с нужными вещами, оставленными сотрудниками на столе. Например, чашки он не выбросит, а только уберет в определенное место, может быть, в будущем научится их мыть. Ведь умная машина обладает способностью обучения, что заложено в алгоритме искусственного интеллекта.



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