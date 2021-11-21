 

Дети смогут посетить новогодние ёлки только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста

21.11.2021, 9:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С 1 декабря 2021 года для посещения всех массовых мероприятий, в том числе новогодних ёлок, несовершеннолетние должны будут предоставить отрицательный тест ПЦР на COVID-19. 

«Общими усилиями нам удалось преодолеть негативный тренд на отказ от прививки, сегодня мы видим рост количества вакцинируемых практически во всех регионах России. Благодаря грамотной системе QR-кодов, вакцинированные или переболевшие граждане могут свободно посещать культурные мероприятия, но остаётся проблема с детьми – на данный момент несовершеннолетних в России не прививают», – заявили в Роспотребнадзоре.

Согласно постановлению ведомства, отрицательный тест для посещения таких мероприятий необходимо сделать не менее чем за 72 часа до начала представления. 

«Напоминаем, что граждане имеют право бесплатно пройти тестирование в государственных учреждениях здравоохранения», – добавили в ведомстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Названы простые способы улучшить свою память

12.11 / Работа цирков возобновляется

16.09 / Скандалы: Гонения в «Имперском доме»

19.10 / Екатерина Ковальчук закатила истерику из-за страха перед насекомыми на “Форт Боярде”

08.11 / Свобода по сходной цене

04.06 / Беременная Лиза Арзамасова попрощалась со зрителями перед “каникулами”: “Никуда не пропадаю!”

08.08 / Мнение: О пяти последствиях пирровой победы Путина

17.08 / Мнение: Немощь

02.10 / В Москве проверили работу первого таксофона с системой экстренного оповещения

16.09 / Юлия Снигирь о новом фильме со своим участием “Петрополис”: репортаж со съемок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика