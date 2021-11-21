Дети смогут посетить новогодние ёлки только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста

С 1 декабря 2021 года для посещения всех массовых мероприятий, в том числе новогодних ёлок, несовершеннолетние должны будут предоставить отрицательный тест ПЦР на COVID-19.

«Общими усилиями нам удалось преодолеть негативный тренд на отказ от прививки, сегодня мы видим рост количества вакцинируемых практически во всех регионах России. Благодаря грамотной системе QR-кодов, вакцинированные или переболевшие граждане могут свободно посещать культурные мероприятия, но остаётся проблема с детьми – на данный момент несовершеннолетних в России не прививают», – заявили в Роспотребнадзоре.

Согласно постановлению ведомства, отрицательный тест для посещения таких мероприятий необходимо сделать не менее чем за 72 часа до начала представления.

«Напоминаем, что граждане имеют право бесплатно пройти тестирование в государственных учреждениях здравоохранения», – добавили в ведомстве.

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