Валерий Гаркалин не боялся смерти после кончины жены

Актер Валерий Гаркалин после кончины своей жены Екатерины не боялся смерти. С ней в браке он прожил более 30 лет.

В жизни Валерия Гаркалина была единственная любовь – жена Екатерина. Она скончалась в результате онкологии в 2009 году. О своей болезни жительница не говорила знаменитому мужу. О ней знала только единственная дочь Ника. Екатерина Гаркалина просила врачей и девушку ничего не говорить актеру.

Артист признавался, что его существование потеряло свой основной смысл, когда скончалась супруга. Внешне его жизнь являлась вполне наполненной и успешной, но это была только имитация. Гаркалин заявлял, что не боится смерти, ведь на том свете его ждет любимая жена.

Актер очень тяжело переживал утрату. Он часто приходил на могилу жены и разговаривал с ней.

Сам же Валерий Гаркалин полтора месяца провел в больнице. Он был госпитализирован с подтвержденным тестом на коронавирус. Заболевание полностью «съело» его легкие. 20 ноября артист скончался на 68-м году жизни.

Источник: www.popcornnews.ru