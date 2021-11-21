Обозреватель Fox News пожаловался на «политический и идеологический багаж» в новостях многих американских СМИ

В США суд присяжных признал, что Кайл Риттенхаус, убивший в прошлом году двух человек во время протестов в городе Кеноша, действовал в рамках самообороны, передаёт Fox News. При этом в материале отмечается, что ещё до того, как началось судебное разбирательство по этому делу, многие американские СМИ и политики представляли Риттенхауса как сторонника превосходства белой расы.

Давайте вновь пообщаемся с бывшим помощником генерального прокурора США по южному округу Нью-Йорка и обозревателем Fox News Энди Маккарти. Энди, по Кайлу Риттенхаусу существовал определённый нарратив. Точнее этих нарративов было два. Первый заключался в том, что он действовал в рамках самообороны, с чем суд присяжных в конечном итоге согласился.

Однако существовал и совершенно другой нарратив, согласно которому он — сторонник превосходства белой расы, который пересекал границу между штатами, имея на руках винтовку AR-15, чего, по всей видимости, не происходило, поскольку данное оружие на самом деле в то время находилось в Кеноше.

Шёл просто поток информации о том, каким ужасным человеком был Риттенхаус. Причём люди делали выводы по этому делу ещё до того, как в суде были выслушаны первые показания.

И теперь, когда мы стали свидетелями того, как проходил весь этот процесс, что можно сказать о поспешных суждениях по данному вопросу, высказанных многими политиками и теми СМИ, которые вроде бы считаются уважаемыми?

ЭНДИ МАККАРТИ, обозреватель Fox News: Джон, по-моему, всё это говорит о том, на что мы постоянно жалуемся. И, честно говоря, я рад здесь находиться. Ведь сейчас очень сложно разобраться в сути новостей.

Есть множество СМИ, которые, к сожалению, привносят огромный политический и идеологический багаж в свои новости. И у меня, как и у всех нас, есть очень серьёзные взгляды. Я не скрываю, что я консерватор. Но, проработав в течение долгого времени адвокатом в судах, могу сказать: прежде чем делать авторитетные заявления по поводу доказательств, нужно ознакомиться с этими самыми доказательствами. В нашей стране реально важно, — если, конечно, мы хотим иметь функционирующую демократию, — чтобы люди достоверно знали, что случилось.

Думаю, если вы доходите до того, что новостная организация, на которую вы ранее полагались, по крайней мере в данном ключе, пропускает всю сообщаемую ими информацию через идеологическую или партийную призму, либо подаёт её с учётом того, что их самих конкретно сейчас беспокоит, то люди, по-моему, перестают верить в то, что они точно смогут разобраться в тех новостях, на которые нам сейчас приходится полагаться, когда речь заходит о принятии решений в нашей повседневной жизни.



Говоря о ходе этого конкретного судебного процесса, я должен сказать, что нам всем стоит поблагодарить суд присяжных за решение этого дела. Ведь если бы они не разобрались в этом деле или вынесли бы обвинительный приговор, то защита следующим своим шагом подала бы заявление, чтобы добиться отмены приговора. И тогда бы у нас вновь зазвучали те же самые идеологические домыслы насчёт того, как поступит судья в этом вопросе и как он принял это решение: руководствуясь законом или политикой.

Просто, на мой взгляд, для нас очень хорошо, что члены нашего общества, потратив на это дело 30 часов, смогли всё-таки принять решение, которое, очевидно, было справедливым.

Энди, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2021 года.