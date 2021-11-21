 

В Роттердаме акция против COVID-ограничений переросла в беспорядки. Полиция открыла огонь

21.11.2021, 9:22, Новости дня
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Протест начался днем в пятницу, но ближе к вечеру вышел из-под контроля. Митингующие стали забрасывать полицию камнями и фейерверками, поджигать скутеры и автомобили, в частности, полицейские.

BREAKING: tensions boil over in Rotterdam as people rise up against covid restrictions and legislation. pic.twitter.com/NQvRw64Yuo

— Lewis Brackpool (@Lewis_Brackpool) November 19, 2021

NOS отмечает, что в ходе беспорядков полицейские стали открывать огонь. На митинге пострадали семь гражданских, из них двое получил пулевое ранение.

Полиция сообщила, что “многочисленные” офицеры получили легкие травмы в результате нападения митингующих. Один офицер был сильно ранен в ногу и доставлен в больницу. 

Правоохранители задержали 51 участника акции, половина з них – несовершеннолетние.

Protests turned violent in the Netherlands as crowds in Rotterdam marched against government plans to make a ‘coronavirus pass’ mandatory for some indoor venues https://t.co/zqTADgZZiW pic.twitter.com/N3haRtyRJQ

— Reuters (@Reuters) November 20, 2021

На следующий день, 20 ноября, митингующие провели новую акцию, хоть ее и отменили власти из-за беспорядков предыдущей ночи, сообщает AT5. На акцию пришли тысячи человек, она прошла мирно.

Фото: EPA
Контекст:

С 13 ноября в Нидерландах ужесточили карантин. Бары, рестораны и магазины должны закрываться в 20.00, магазины с ассортиментом для неэкстренных нужд – в 18.00. Жителям Нидерландов разрешается собираться дома группами не более четырех человек. Вновь введено правило обязательной социальной дистанции в 1,5 метра между людьми. Власти также рекомендуют гражданам по возможности работать из дома.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса,  сначала эпидемии в Нидерландах подтвердили 2,5 млн случаев COVID-19, 19 400 человек умерло.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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