Эксперт раскрыл популярные мошеннические схемы в «черную пятницу»

Мошенники в период распродаж создают сайты популярных магазинов, где потенциальные жертвы вводят данные своих банковских карт, об этом и других уловках злоумышленников рассказал директор департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олег Волков.

«В черную пятницу активизируются мошенники и количество атак возрастает. Чаще злоумышленники используют подложные сайты популярных магазинов, обещая огромные скидки при условии оплаты товара онлайн. На таких сайтах размещена форма онлайн оплаты, которая визуально похожа на известные платежные сервисы. Как только покупатель вводит карточные данные на странице, мошенники сразу получают их, включая секретный код, а после продают в даркнете», – передает его слова РИА «Новости».

Волков отметил, что покупателям следует соблюдать простые правила, чтобы не стать жертвой мошенников. Так, при покупке товара необходимо проверять имена ссылок – разница в написании может отличаться в одну букву, или вместо буквы «О» подставлена цифра «0». Это говорит о том, что сайт, на который ведет реклама, поддельный. Также покупателям не стоит переходить по ссылкам в рекламных баннерах, лучше самим набрать электронный адрес сайта и найти заинтересовавший товар или акцию.

«Известные интернет-магазины имеют однозначный адрес, указывающий на торговую марку. Если в названии сайта присутствуют какие-то дополнительные символы, слова или некоммерческие доменные зоны (.org, .info и тому подобное), то стоит избегать покупок на таких сайтах», – сказал эксперт.

Он предложил оформить для покупок в интернете отдельную карту и пополнять ее при необходимости. Если карта является дополнительной и привязана к счету основной, то необходимо установить лимит на списание средств, например, в 3-5 тыс. рублей в день.

Ранее эксперт-аналитик Владислава Борисов рассказал, как не потерять свои деньги и не попасться на уловки мошенников в «черную пятницу».