 

Мясников высказался о предложении лишать врачей-антипрививочников дипломов

21.11.2021, 9:18, Новости дня
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Врачей, которые выступают против прививок от различных заболеваний, следует лишать сертификата, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

Он отметил, что свое мнение высказал еще много лет назад на страницах своей книги про инфекции («Свой-чужой»).

«Звонит мне хороший знакомый и спрашивает: «Саша, скажи, так нашему сыну надо делать прививки или нет, а то – внимание!!! – В ПОЛИКЛИНИКЕ СУЩЕСТВУЮТ РАЗНЫЕ МНЕНИЯ!» У меня аж в глазах потемнело! Ладно обыватель, человек далекий от медицины, да и то: образованный вроде человек, кандидат наук! Медработники! Врачи! Сомневаются в целесообразности прививок детям?!» – привел отрывок из книги Мясников в своем Telegram-канале.

По его словам, таких «врачей-предателей», которые отговаривает пациентов от прививок, необходимо «увольнять с волчьим билетом».

«Диплома официально мы лишить не можем, а вот отозвать его сертификат, без которого никакой врач сегодня работать не может – запросто!» – заключил Мясников.

Ранее Мясников заявил, что страх перед вакцинацией от коронавирусной инфекции лишен логических обоснований.



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