Опубликованы изображения нового смартфона OnePlus 10 Pro

В сети появились первые фотоизображения нового смартфона OnePlus 10 Pro, который должен занять свою нишу во флагманском сегменте линейки, предлагаемой производителем.

Вместе с фото появилась и некоторая информация об этом гаджете. В частности, стало известно, что к созданию камеры были привлечены специалисты из компании Hasselblad. На изображениях эксперты рассмотрели, что она оснащена датчиком Sony IMX899, благодаря которому обеспечен 120-кратный зум.

Судя по сему, размер экрана у данного смартфона составит 6,7 дюйма по диагонали. Есть информация о том, что емкость аккумуляторной батареи здесь – 5000 мАч. Также стало известно о наличии быстрого зарядного устройства мощностью 125 Вт.