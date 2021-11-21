Американский генерал признал отставание США от РФ в сфере гиперзвуковых технологий

США не такие продвинутые в области гиперзвуковых технологий, как РФ и Китай, сообщил заместитель командующего Космическими силами США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон на форуме по международной безопасности в Канаде, сообщила газета Politico.

«Мы не так продвинуты в гиперзвуковых программах, как КНР или РФ», – передает слова американского военачальника «Звезда».

Томпсон при этом добавил, что США «очень быстро наверстывают упущенное», чтобы в этой сфере соответствовать возможностям Пекина. По словам генерал-лейтенанта, Вашингтон разрабатывает типа спутниковой группировки, которая необходима для отслеживания гиперзвуковых ракет.

Ранее глава программ по стратегическим системам американских ВМС вице-адмирал Джонни Вулф заявил, что военно-морские силы США хотели бы как можно скорее получить гиперзвуковые ракеты для использования на подводных лодках.