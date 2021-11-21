 

Американский генерал признал отставание США от РФ в сфере гиперзвуковых технологий

21.11.2021, 8:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США не такие продвинутые в области гиперзвуковых технологий, как РФ и Китай, сообщил заместитель командующего Космическими силами США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон на форуме по международной безопасности в Канаде, сообщила газета Politico.

«Мы не так продвинуты в гиперзвуковых программах, как КНР или РФ», – передает слова американского военачальника «Звезда».

Томпсон при этом добавил, что США «очень быстро наверстывают упущенное», чтобы в этой сфере соответствовать возможностям Пекина. По словам генерал-лейтенанта, Вашингтон разрабатывает типа спутниковой группировки, которая необходима для отслеживания гиперзвуковых ракет.

Ранее глава программ по стратегическим системам американских ВМС вице-адмирал Джонни Вулф заявил, что военно-морские силы США хотели бы как можно скорее получить гиперзвуковые ракеты для использования на подводных лодках.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Губернатор рассказал о «красных приливах» на Камчатке

21.10 / Пентагон скорректировал заявление о переброске войск США в Прибалтику

24.01 / ОП оценила действия силовиков на несанкционированных акциях

17.02 / Джулиани перестал представлять Трампа в судах

15.08 / Талибы взяли под контроль город Джелалабад на востоке Афганистана

05.10 / Байден пересдал тест на коронавирус

27.08 / В Барнауле по делу о госизмене арестован военнослужащий РВСН

25.02 / Ученые рассказали о последствиях сильного ослабления магнитного поля Земли 42 тысячи лет назад

30.12 / Зеленский отстранил Тупицкого и уволил Кривоноса, в Хорватии произошло землетрясение. Главное за день

15.02 / НАТО решило увеличить финансирование военной активности у границ России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика