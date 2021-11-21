 

Собянин заявил о снижении числа мигрантов на стройках Москвы в два раза

21.11.2021, 8:24, Новости дня
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На стройках в столице число мигрантов сократилось более чем в два раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Мы уже давно работаем над программой постепенного вытеснения, замещения на ключевых городских проектах мигрантов. Потому что наши российские специалисты, москвичи или люди, которые приезжают из других регионов, это люди, которые постоянно работают в этих отраслях. Это другой уровень квалификации», – передает его слова ТАСС.

По словам Собянина, снижение миграционного потока было отмечено во время пандемии.

«С другой стороны, объемы <…> строительства в Москве увеличились почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 года. <…> Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках нашего городского заказа, уменьшилось более чем в два раза», – сказал градоначальник.

Напомним, власти Москвы готовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.

Руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев заявил, что ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно.



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