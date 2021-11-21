 

Собор Архистратига Михаила: что нельзя делать 21 ноября

21.11.2021, 8:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Церковный праздник в честь Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных празднуется в 9 месяце от марта, так как существует
девять ангельских чинов.

История

Празднование этого дня установили еще в IV веке. Православный праздник отмечается 21 ноября, так как по
старому стилю это было 8 число, которое указывало на предстоящий Собор всех
небесных сил в день Страшного Суда, который называли “днем восьмым”.
Святой Архистратиг Михаила был поставлен Господом над всеми девятью ангельскими
чинами.

Что нельзя делать 21 ноября

Задаваясь вопросом “какой
сегодня праздник”, стоит обратить внимание и на запреты, предписанные этим
днем. На церковный праздник Архистратига Михаила верующим не стоит мыть голову,
так как по поверьям можно вымыть ум. Нужно осторожно обращаться с колющими и режущими
предметами, следует воздержаться от шиться и готовки, чтобы не навлечь на себя
гнев Михаила. В этот церковный праздник нельзя ссориться, важно избегать
конфликтов и прожить его в согласии. Нельзя рассказывать сны, особенно хорошие.

Приметы и традиции

21 ноября 2021 года православные отмечают Собор Архистратига
Михаила. В этот церковный праздник издревле обращают внимание на приметы.

  • Если появился иней, зима будет снежной, а урожай богатым
  • Появление тумана предвещает теплую зиму
  • Морозы – к оттепели
  • Слякотная погода отсрочит наступление холодов


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Отказавшийся от дублера Абдулов пошел на риск на съемках “Обыкновенного чуда”

23.04 / Мнение: Стартап!

29.04 / В Гидрометцентре россиянам пообещали “розовый май”

20.02 / Мнение: Что мешает России создать большой военный флот для Ирана?

06.05 / Врач Жемчугов объяснил, почему нельзя бороться с аллергией с помощью лекарств

17.07 / Советник главы Офиса Зеленского высказался о сотрудничестве Украины и Китая: Поможет справиться с Россией

12.08 / Мнение: О сдаче Лукашенко

23.06 / Губернатор Ленинградской области распорядился ввести плату за купание в водоёмах региона

11.06 / Мнение: Первая фаза

31.08 / Макс Фадеев назвал «сатанинской пляской» судебный процесс с Ефремовым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика