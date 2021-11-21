Собор Архистратига Михаила: что нельзя делать 21 ноября

Церковный праздник в честь Архистратига Михаила и прочих

Небесных Сил бесплотных празднуется в 9 месяце от марта, так как существует

девять ангельских чинов.

История

Празднование этого дня установили еще в IV веке. Православный праздник отмечается 21 ноября, так как по

старому стилю это было 8 число, которое указывало на предстоящий Собор всех

небесных сил в день Страшного Суда, который называли “днем восьмым”.

Святой Архистратиг Михаила был поставлен Господом над всеми девятью ангельскими

чинами.

Что нельзя делать 21 ноября

Задаваясь вопросом “какой

сегодня праздник”, стоит обратить внимание и на запреты, предписанные этим

днем. На церковный праздник Архистратига Михаила верующим не стоит мыть голову,

так как по поверьям можно вымыть ум. Нужно осторожно обращаться с колющими и режущими

предметами, следует воздержаться от шиться и готовки, чтобы не навлечь на себя

гнев Михаила. В этот церковный праздник нельзя ссориться, важно избегать

конфликтов и прожить его в согласии. Нельзя рассказывать сны, особенно хорошие.

Приметы и традиции

21 ноября 2021 года православные отмечают Собор Архистратига

Михаила. В этот церковный праздник издревле обращают внимание на приметы.