Предсказания Нострадамуса на 2022 год

Пророчества жившего в XVI веке легендарного французского астролога Нострадамуса остаются актуальными и сейчас.

Он, будучи фармацевтом и алхимиков, получил известность благодаря множеству пророчеств, охватывающих огромный период времени.

Считается, что он предсказал многие значимые события, среди которых Великий пожар в Лондоне, убийство Джона Кеннеди, теракт 11 сентября и другие. Как пишет iReactor, опираясь на публикацию издания Need Magazine, есть пророчества, касающиеся и 2022 года.

Так, среди особо важных событий, которые следует ожидать уже в ближайшее время, предсказанных знаменитым астрологом, можно назвать объединение Северной и Южной Кореи, причем Ким Чен Ын будет свергнут с престола и ему придется искать убежища в России.

Что же касается других стран, то, как говорится в публикации США станут еще более некомпетентными и неуправляемыми. Зато Россия и Украина наконец-то заключат мир, правда, не удалось расшифровать, на каких условиях это произойдет. Указывается лишь на то, что против этого соглашения будут выступать США, а Евросоюз окажет поддержку. А вот Италию ожидают серьезные финансовые проблемы. Но здесь тоже придет на помощь Евросоюз, впрочем, в противном случае кризис бы накрыл всю Европу.

Есть предсказания и неполитического характера. Так, человечество станет все активнее осваивать космос и предстоящий год станет настоящим прорывов в плане осуществления коммерческих полетов в космос.

Масштабно будет использоваться солнечная энергия, что позволит не только существенно снизить расходы на электроэнергию, но и снизить вред в плане изменения климата. Кстати, именно глобальное потепление вкупе с истощением ресурсов называется Нострадамусом одной из самых серьезных угроз. Кроме того, человечество пострадает от действий террористов и биологических атак.