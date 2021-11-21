Ученые: Африка «таинственным» образом избегает катастрофы от коронавируса

В Африке происходит что-то «таинственное», сказала Вафаа Эль-Садр, заведующий кафедрой глобального здравоохранения Колумбийского университета.

– В Африке нет вакцин и ресурсов для борьбы с COVID-19, которые есть в Европе и США, но каким-то образом дела у них идут лучше, – сказала она.

Исследователи, работающие в Уганде, заявили, что пациенты с COVID-19 с высоким уровнем подверженности малярии реже страдают тяжелыми заболеваниями или умирают, чем люди с небольшим анамнезом заболевания.

– Мы полагали, что увидим более высокий уровень негативных исходов у людей с малярийными инфекциями в анамнезе, потому что именно это наблюдалось у пациентов, одновременно инфицированных малярией и Эболой, – сказала старший научный консультант Консорциума по малярии и соавтор исследования Джейн Ачан. – На самом деле мы были весьма удивлены, увидев обратное – малярия может оказывать защитное действие.

Завкафедрой глобального общественного здравоохранения Эдинбургского университета Деви Шридхар, сказала, что африканские лидеры заслуживают похвалы за то, что действовали оперативно, закрыв свои границы еще до того, как COVID-19 прибыл.

– Дело не всегда в том, сколько у вас денег или насколько оснащены ваши больницы. Я думаю, что в Африке существует другой культурный подход, где эти страны подошли к COVID-19 с чувством смирения, потому что они перенесли такие вещи, как Эбола, полиомиелит и малярия, – сказала Шридхар.

В последние месяцы коронавирус поразил Южную Африку и, по имеющимся данным, унес жизни более 89 000 человек, что на сегодняшний день является самым большим числом смертей на континенте. Но на данный момент африканские власти не сообщают об огромном количестве неожиданных жертв, которые могут быть связаны с коронавирусом.

Данные ВОЗ показывают, что смертность в Африке составляет всего 3 процента от общемирового показателя. Для сравнения, смертность в Северной и Южной Америке и Европе составляет 46 процентов и 29 процентов.

В Нигерии, самой густонаселенной стране Африки, правительство зарегистрировало почти 3000 смертей среди 200-миллионного населения. В США регистрируется такое количество смертей каждые два – три дня.

Нигерийский вирусолог Ойвале Томори, член нескольких консультативных групп ВОЗ, предположил, что Африке, возможно, даже не понадобится столько вакцин, сколько Западу. Эта идея, хотя и противоречивая, по его словам, серьезно обсуждается среди африканских ученых, и напоминает предложение британских чиновников, сделанное в марте 2020 года, позволить COVID-19 свободно заражать население для создания иммунитета.

Однако это не означает, что вакцины не нужны в Африке. Эпидемиологи считают, что сейчас необходимо делать прививки, чтобы подготовится к следующей волне. Глядя на то, что происходит в Европе, вероятность того, что сюда попадет больше случаев, очень высока, считают эксперты.