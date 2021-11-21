Китай решил понизить дипломатические отношения с Литвой

В связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах, сообщил МИД Китая.

Пекин считает открытие представительства Тайваня в Литве нарушением принципа одного Китая и его территориальной целостности. МИД выразил Литве «острое недовольство и решительный протест». Пекин сообщил, что «принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах», передает ТАСС со сылкой на Центральное телевидение Китая.

Как следует из Венской конвенции, класс поверенного в делах является третьим рангом глав диппредставительств после послов и посланников. МИД считает, что Литва «разрушила основание для дипломатических отношений на уровне послов». В результате Пекину «пришлось понизить» их «для отстаивания своего суверенитета и норм международных отношений». Китай считает, что власти Литвы «должны понести всю полноту вытекающей из этого ответственности».

Отмечается, что китайская сторона неоднократно предупреждала Литву не нарушать своих обязательств, однако Вильнюс не обращает внимание на позицию китайского правительства, не считается с общими интересами двусторонних отношений, игнорирует основные нормы международных отношений, и, разрешив создать в Литве представительство Тайваня, создал «дурной международный прецедент», передает РИА «Новости».

Напомним, сначала Сейм Литвы принял резолюцию, в которой практики КНР в отношении уйгуров названы «геноцидом» и «преступлением против прав человека», а позднее в Литве открылось официальное представительство Тайваня.