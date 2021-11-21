Байден собрался баллотироваться на второй президентский срок

Глава американского государства Джо Байден заявляет сторонникам, что намерен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году, пишут СМИ.

Washington Post пишет, что 79-летний Байден и представители его ближайшего окружения убеждают в этом своих сторонников, так как многие демократы сомневаются в том, что Байден будет участвовать в следующих выборах. Указывается, что эти сомнения связаны как с его возрастом, так и с падением рейтинга.

Друг Байдена, бывший сенатор-демократ Крис Додд заявил: «Единственное, что я слышал от него, – это то, что он планирует снова баллотироваться. <…> И я этому рад». Бывший губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл при этом отмечает, что Байден «не будет баллотироваться, если поймет, что не может выполнять работу физически и эмоционально», передает ТАСС.

Однако некоторые из стратегов и официальных лиц в Демократической партии скептически относятся к подобным заявлениям президента и его помощников – в Белом доме могут говорить о намерении баллотироваться на второй срок, чтобы не допустить ослабления позиций, пишет Washington Post. Если Байден все же примет участие в борьбе за пост президента, то официальные лица Демократической партии на этапе внутрипартийной борьбы за выдвижение кандидатом намерены поддержать его, а не кого-то из других демократов. Ожидается, что официально о своем решении касательно участия в президентских выборах Байден объявит после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2022 года.

В пятницу Байден передал полномочия президента США Камале Харрис на время обследования. После медосмотра Байден вернулся к исполнению обязанностей. Врач Байдена рекомендовал ему пройти дополнительное медицинское обследование в связи с участившимся кашлем и «заметно более напряженной» походкой.