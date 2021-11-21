Разведка США увязала вероятность «вторжения» РФ на Украину с похолоданием

По мнению разведки США, чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину, пишут СМИ.

CBS News со ссылкой на американских чиновников, проинформированных по данному вопросу, утверждает, что «вторжение зависит от погодных условий». По версии, озвученной телеканалом, «вторжение может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада». При этом вероятность «вторжения» якобы возрастает «по мере того, как погода становится холоднее», передает РИА «Новости».

Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что американская сторона обеспокоена активностью российских вооруженных сил у украинской границы. По информации New York Times, представители разведки США предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать РФ «вторгнуться» на территорию Украины, необходимо принять военные и экономические меры для сдерживания Москвы.