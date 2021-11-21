Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России – американские журналисты

По словам американских обозревателей, за 20 лет Владимир Путин сделал многое ради укрепления позиций России в самых важных сферах. Они заметили, что российский лидер улучшил армию и снабдил энергоресурами другие страны. Кроме того, благодаря политику РФ окружена дружественными странами.

Также журналисты пишут, что Путин “пустил по ветру корыстные западные нарративы о России”, страну перестали воспринимать как угасающую державу. Президент РФ стал одной из значимых фигур на мировой арене, отметили Румер и Вайс. Мол, российский лидер может заставить других политиков играть по его правилам.

Заокеанские обозреватели считают,

из-за сближения Украины и НАТО Москва относится к Киеву, как припаркованному на границе с Россией авианосцу Североатлантического альянса.

Также журналисты напомнили выступление президента России на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

Тогда он заявил об однополярности мировой политики и обозначил роль России в мире. По мнению Румера и Вайса, 14 лет назад многие западные политики не отнеслись серьезно к словам Путина, проигнорировали его требования.