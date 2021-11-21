 

Минск обвинил польских и литовских силовиков в попытке вытеснить 490 мигрантов в Белоруссию

21.11.2021, 6:44, Новости дня
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Польские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 350 мигрантов, литовские силовики намеревались выдворить со своей территории около 140 беженцев, сообщил белорусский Госпогранкомитет.

«За прошедшие сутки литовские силовики пытались выдавить в Белоруссию девять групп, общей численностью более 140 человек, польские – 12 групп, около 350 человек. На латвийском направлении была одна попытка силового вытеснения не менее 20 беженцев», – цитирует сообщение белорусского ведомства ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.

Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.

Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.



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