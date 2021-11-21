 

Киевский философ объявил Таганрог частью Восточного Донбасса

21.11.2021, 6:44, Новости дня
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Таганрог и прилегающие к нему территории должны называться Восточным Донбассом; Ростовская область РФ и Краснодарский край являются украинскими землями, сообщил киевский писатель и философ Петр Кралюк.

Кралюк опубликовал в журнале «День» две статьи, в которых назвал Ростовскую область и Краснодарский край украинскими землями. По его словам, их поначалу признавали таковыми даже советские власти. Кралюк обвинил Россию в отчуждении этой местности от Украины, передает РИА «Новости».

Кралюк заявил, что «у Украины был отобран ряд территорий – среди них и Таганрог с окрестными землями». Он обвинил советские власти в «русификации» местных жителей. Также он сообщил о праве Украины на Подонье, находящееся рядом с «Восточным Донбассом», хотя и признал, что украинцы были на этих землях пришлым населением. Кралюк обвинил российские власти в «приручении» казаков. 

Кралюк считает украинской землей и Кубань, хотя соглашается, что и там украинцы были пришлым населением, появившимся в регионе благодаря Екатерине II. При этом ее он обвинил в геноциде, так как условия для украинских казаков были «необычными», а регион соседствовал с Турцией. 

Напомним, прежде он уже публиковал статьи, в которых предъявлял РФ территориальные претензии на Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области, называя эти территории Стародубщиной и Восточной Слобожанщиной.



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