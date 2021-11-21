 

Бастрыкин поручил разобраться с отказом в аресте фигуранта дела об отравлении метанолом в Казани

21.11.2021, 5:50, Новости дня
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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил обжаловать решение суда об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу подозреваемого по уголовному делу об отравлении метанолом в Казани.

«Суд в удовлетворении ходатайства отказал, прокуратура данное решение не обжаловала. В связи с тем, что дальнейшая деятельность данного лица может привести к подобной трагедии, а также с учетом необходимости установления производителя контрафактной жидкости, Председатель Следственного комитета РФ поручил подчиненным обжаловать решение суда об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу», – говорится в сообщении СКР. 

Также Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по РТ Валерию Липскому повторно доложить о ходе расследования дела и проведенных следственных действиях.

Ранее в СК сообщили, что отравившиеся метанолом в Казани студенты спутали автомобильный антифриз с алкогольным напитком и употребили его. Там добавили, что молодые люди также купили контрафактный алкоголь, однако в нем метанол обнаружен не был.

Напомним, в Казани были госпитализированы 15 студентов с признаками отравления метанолом. Позже стало известно, что отравились 15 человек. Одна из девушек, отравившихся метанолом в Казани, умерла в больнице.

Всего в компании было 18 человек, они отмечали день рождения друга в коттедже.

СК возбудил уголовное дело. Подозреваемых по делу об отравлении задержали.



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