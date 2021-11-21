 

Депутат Рады объяснил неприличный жест в сторону Зеленского

21.11.2021, 5:50, Новости дня
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Неприличный жест в Верховной раде в сторону президента Украины Владимира Зеленского был направлен ему лично, а не «институции президента», сообщил внефракционный депутат Гео Лерос.

Лерос назвал случившееся импульсивным решением и призвал рассматривать свои действия «в контексте тех событий, которые происходили до». «Мне неоднократно выключали микрофон, не давали критиковать Зеленского, офис президента, Ермака», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинский Пятый канал.

Лерос также напомнил о нападении на него депутата от фракции «Слуга народа» Николая Тищенко – тогда «никаких санкций не было, его не отстранили от заседаний, не открыли уголовное дело». Лерос подчеркнул, что показывал неприличный жест не «институции президента Украины, это было адресовано лично Зеленскому и Ермаку как отдельно гражданину Украины».

Напомним, Лерос показал Зеленскому оскорбительный жест во время выступления с трибуны Рады. Перед этим он сказал главе государства, что не «боится говорить правду» и, что президент может «сколько захочет травить на него свои правоохранительные органы, клепать дела».



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