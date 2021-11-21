 

Польша заявила о попытке РФ «расширить конфликт» Белоруссии и ЕС

21.11.2021, 5:50, Новости дня
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Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач утверждает, что Москва якобы хочет «расширить конфликт» Белоруссии и ЕС вокруг мигрантов, для чего собирает войска у границ с Украиной.

Пшидач заявил, что польские «солдаты находятся не на боевом задании, они в большей степени берут на себя полицейские задачи и защищают границу». Он заверил, что силы Польши «не обостряют» ситуацию, а «обеспечивают территориальную целостность» страны.

При этом Варшава «видит попытку расширить этот конфликт». «Сюда относится то, что РФ стягивает войска у границы с Украиной, сюда относится использование в своих целях поставок сырья, а также «Северный поток – 2». Все со всем связано», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Welt.

Пшидач считает, что «в действительности речь идет о сложном конфликте», а не о миграционном кризисе, это «гибридная операция» против Польши и ЕС». По его словам, Минск «использует людей из различных стран», «доставляет их к границе», «дает им указания, снабжает их инструментами, камнями и гранатами».

Как заявили в Варшаве, «один уровень этого конфликта – это «информационная война», Польша «была представлена как бесчеловечная страна». По версии Пшидача, Москва и Минск «представляют этот кризис как миграционный кризис, а Польшу – как виновницу». При этом он выступил в защиту созданной властями Польши трехкилометровой зоны ЧП у границы с Белоруссией, где не могут работать даже журналисты, поскольку «там очень опасно для всех».

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.



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