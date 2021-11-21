Результаты тестов на коронавирус решили стандартизировать

В РФ планируется привести результаты всех тестирований на антитела к коронавирусной инфекции к единым стандартам, сообщил кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Показатели тестов планируется подсчитывать в международных единицах BAU, для этого разработаны специальные коэффициенты по приказу Роспотребнадзора.

«Все это делается для удобства», – сказал Кондрахин «Парламентской газете».

Теперь лаборатории будут выдавать заключения не только со своими показателями, но и указывать число BAU в одном миллилитре крови. Число антител у переболевших не зависит от того, легко или тяжело пациент перенес болезнь, отметил ученый.

«При бессимптомном течении болезни бывают высокие титры. Или организм может вообще никак не отреагировать – антитела не выработаются. Если человек болезнь достаточно тяжело, у него также может быть высокий уровень антител – 800 или 1000. А бывает и по-другому. Все индивидуально», – сказал Кондрахин.

Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов отмечал, что вируснейтрализующие антитела в тест-системах показывают защищенность организма от коронавируса. Чтобы выявить заражение, необходим количественный тест по системе измерения BAU на миллилитр, пояснял он.