Дерипаска припомнил Ходорковскому залоговые аукционы

Бизнесмен Олег Дерипаска спросил у «бывшего банкира и сегодняшнего общественного деятеля» Михаила Ходорковского, не мешает ли тому спать участие в залоговых аукционах в 1990-е годы.

Дерипаска сообщил в Telegram, что для Ходорковского 1990-е годы были «благословенным временем», когда тот «сказочно разбогател». Тогда «каждому дееспособному надо было шустрить, а пока народ массово нищал, забирать в свою роспромовскую корзину сотни предприятий и объектов недвижимости, влиять через депутатов и чиновников на принимаемые законы в собственных корыстных интересах (а это коррупция, как ни крути)».

При этом Дерипаска решил «еще раз уточнить» у Ходорковского, «бывшего банкира и сегодняшнего «общественного деятеля из Лондона», не мешает ли тому спать «участие в залоговых аукционах». Также Дерипаска спросил, «сколько все-таки пришлось заплатить за ЮКОС» – «176 или 177 миллионов». «И деньги на четырехмесячный кредит государству под залог акций ЮКОСа были взяты со счетов Минфина, предназначенные на зарплаты учителей и врачей, или только учителей?» – сообщил он.

Дерипаска указал, что о полугодовых «задержках зарплаты бюджетников в 90-е помнят многие», но «не многие помнят, что в те годы бурной активности» Ходорковского «очень часто министерства небескорыстно размещали свои счета в частных банках, а способные бизнесмены брали эти зарплатные денежки и скупали на них ценные постсоветские активы».

Залоговые аукционы – один из механизмов приватизации в России, серия сделок в форме аукциона, проведенных в 1995 году, в результате которых ряд коммерческих банков получил в собственность государственные пакеты акций нескольких крупных промышленных компаний, включая «ЮКОС».

Напомним, Дерипаска заявил, что Ходорковский, который выражал намерение управлять Россией «после Путина», считает, что сейчас нет смысла работать над решением проблем страны. По словам Дерипаски, «особенность мышления» Ходорковского «и его главный месседж немногочисленным сторонникам звучит как заклинание: все хорошее в жизни начнется потом, в будущем, после Путина», а «сегодняшние проблемы страны – ерунда, как-нибудь переживем, ну даже если переживут их не все».

В 2005 году Ходорковский и бизнесмен Платон Лебедев были приговорены Мещанским судом Москвы к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Мосгорсуд позднее снизил им срок наказания до восьми лет.

По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными в хищении и легализации средств и назначил 14 лет лишения свободы. Президиум Мосгорсуда затем смягчил приговор до 11 лет.

В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом РФ и 20 декабря 2013 года освобожден из колонии. При этом он косвенно признал вину. В январе 2014 года Верховный суд РФ смягчил приговор Лебедеву до десяти с половиной лет, то есть до фактически отбытого срока наказания, и он тоже вышел на свободу.