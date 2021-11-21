Появились сообщения о задержании в Пензе знаменитых тренеров

В Пензе задержаны президент федерации спортивной и художественной гимнастики Пензенской области, директор СДЮСШОР по гимнастике имени Лавровой, заслуженный тренер РФ Валерий Старкин и его сын, заслуженный тренер РФ Сергей Старкин, сообщают СМИ.

Как утверждает СМИ58 со ссылкой на «конфиденциальные источники» местной прессы, Валерия Старкина подозревают в том, что он «забирал часть призовых денег у успешных на российской и международной арене спортсменов». Отмечается, что в «числе воспитанников Старкина-младшего – олимпийский чемпион Денис Аблязин». Сам Аблязин заявил: «Невиновных не арестовывают. Значит, было за что».

Напомним, Аблязин – шестикратный призер Олимпийских игр. На Олимпийских играх в Токио стал олимпийским чемпионом в команде, а также завоевал серебряную медаль в опорном прыжке.