 

Появились сообщения о задержании в Пензе знаменитых тренеров

21.11.2021, 4:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Пензе задержаны президент федерации спортивной и художественной гимнастики Пензенской области, директор СДЮСШОР по гимнастике имени Лавровой, заслуженный тренер РФ Валерий Старкин и его сын, заслуженный тренер РФ Сергей Старкин, сообщают СМИ.

Как утверждает СМИ58 со ссылкой на «конфиденциальные источники» местной прессы, Валерия Старкина подозревают в том, что он «забирал часть призовых денег у успешных на российской и международной арене спортсменов». Отмечается, что в «числе воспитанников Старкина-младшего – олимпийский чемпион Денис Аблязин». Сам Аблязин заявил: «Невиновных не арестовывают. Значит, было за что».

Напомним, Аблязин – шестикратный призер Олимпийских игр. На Олимпийских играх в Токио стал олимпийским чемпионом в команде, а также завоевал серебряную медаль в опорном прыжке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Рассчитан оптимальный объем кислорода для эффективной работы головного мозга

02.12 / Микитась о Татарове: Это он – автор схем, по которым увели “Укрбуд”

13.08 / «Чистейший вымысел» — Ars Tecnica раскритиковала версию о том, что американская астронавтка продырявила «Союз МС-09»

03.01 / Медведчук назвал главного санврача Украины «недоразумением от медицины»

10.01 / В Днепропетровской области дети играли с запалом гранаты. В результате боеприпас взорвался

20.08 / Шойгу предложил «оцифровать» российские военкоматы

07.09 / “Пусть лечат до тех пор, пока не выздоровеет”. Пригожин перечислил 1 млн руб. Навальному и напомнил о его долге

02.02 / В Раде начали сбор подписей за отставку Уруского – нардеп

15.02 / Американские физики воссоздали условия как в земной мантии

11.09 / Стало известно о возможном введении бесплатного проезда в транспорте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика