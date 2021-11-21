 

Мнение: Психологика Событий. О чуде в Америке

21.11.2021, 4:32, Разное
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В американском суде случилось настоящее чудо: присяжные полностью оправдали 17-летнего подростка, которого обвиняли в убийстве двух и ранении одного протестующего во время погромов в городке Кенош (штат Висконсин). Вердикт оказался настолько неожиданным, что стал мировой сенсацией и вызвал неприкрытую ярость и у президента США Байдена, и у вице-президента Харрис, не говоря уж о так называемых “демократических СМИ”.

Поскольку мы в этом блоге исследуем “Новую нормальность” – нас как раз более всего интересует природа этого “карательного уклона” в современных сторонниках прогресса, толерантности, экологии и мира во всем мире. Откуда это?

Источник: Размышления вольного социолога



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