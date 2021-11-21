Мнение: Warhammer 40,000 – это не просто мрачный мрак

Культисты Слаанеш проникшие в руководство Game Workshop ведут агитацию против адептов трупа на троне.

Warhammer 40,000 – это не просто мрачный мрак. Это самая мрачная, самая темная игра.

Империум Человечества – это поучительная история о том, что может произойти, если в человечестве проявится самая худшая из жажд власти и крайняя, непреклонная ксенофобия. Как и многие другие аспекты Warhammer 40,000, Imperium of Man является сатирическим.

Для ясности: сатира – это использование юмора, иронии или преувеличения, выставляющее пороки людей или недостатки системы на поругание, насмешку и издевательство. Чтобы быть сатирой, что-то не обязательно должно быть странным или смешным. Империум – это не государство, к которому можно стремиться. Это чудовищная цивилизация, и ее чудовищность очевидна для всех.

Тем не менее, некоторые реальные группы ненависти – и приверженцы исторических идеологий, которые лучше оставить в прошлом – иногда пытаются претендовать на интеллектуальную собственность для собственного удовольствия и использовать ее для своих собственных целей.

Мы уже говорили об этом раньше, но напомним о том, что мы верим и поддерживаем сообщество, объединенное общими ценностями взаимной доброты и уважения. Наши фантазии мрачны и темны, но это не отражение того, кто мы есть и каким, по нашему мнению, должен быть реальный мир. Мы никогда не примем и не будем потворствовать любой форме предрассудков, ненависти или жестокости в нашей компании или в хобби Warhammer.

Если вы придете на мероприятие или в магазин Games Workshop и будете вести себя противоположным образом, в том числе носить символы реальных групп ненависти, вас попросят уйти. Мы не позволим вам участвовать. Нам не нужны ваши деньги. Мы не хотим видеть вас в сообществе Warhammer.

https://www.playground.ru/misc/news/games_workshop_boretsya_s_fashistskimi_simvolami_nenavisti_v_soobschestve_warhammer_40k-1156761 – цинк

Без ордо Еретикус тут явно не обойтись – тут же чистейшая агитация за 14-й черный крестовый поход против Империума человечества. А если верующий в бога-императора придет в магазин в футболке "Убей еретика!"?

Ибо уместить Warhammer 40 000 в современную толерантную повестку есть чистейшая ересь, ибо весь Warhammer изначально строился на повествовании о противостоянии максимально нетолерантных, неинклюзивных и нерукопожатных сил.

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