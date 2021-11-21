 

Эстония начала возводить забор на границе с Россией

21.11.2021, 4:02, Новости дня
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Эстонские военные приступили к строительству пограничных заграждений на границе с Россией, в возведении конструкций также участвуют департамент полиции и пограничная охрана.

«В настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции», – сообщил замгендиректора департамента полиции и погранохраны страны Эгерт Беличев, передает ТАСС.

Работы проводятся на северо-востоке страны в Нарве в русле реки Куйвайыги, а также на юго-востоке в поселке Меремяэ и на реке Пиуза.

Ранее Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.

Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.

Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.



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