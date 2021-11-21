Обмен жестами между мужчиной и женщиной привел к стрельбе на дороге в Петербурге

Участник дорожного конфликта на границе Санкт-Петербурга и Всеволожского района Ленобласти устроил стрельбу, сообщают СМИ.

Водитель по имени Евгений рассказал 47news, что «все началось еще на развязке КАД с Выборгским шоссе». Он пытался «перестроиться» на своей машине, но находившийся впереди Nissan Almera его «не пропустил». При этом женщина, сидевшая рядом с водителем Nissan, «показала средний палец».

«Я в ответ покрутил пальцем у виска – мол, очень странное у вас поведение, – рассказал мужчина. – В итоге выехали на внутреннее кольцо и двигались в сторону проспекта Энгельса. Тут в Nissan опускается водительское стекло, высовывается рука и раздается выстрел».

Евгений сообщил, что водитель Nissan жестами призывал остановиться на обочине и поговорить. «У меня в машине жена и дети, перестроился и на высокой скорости уехал. Был бы один, продолжил бы разговор с ним без проблем», – сказал он, добавив, что его жена мельком рассмотрела водителя – «парень вроде светлый».