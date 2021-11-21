 

Лукашенко припугнул Запад ядерной войной с Россией

21.11.2021, 4:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Война в Белоруссии приведет к вмешательству РФ и НАТО и перерастет в ядерную, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

В интервью Би-би-си он заявил: «Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это – ядерная война». «Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться! Потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами. Вы не помните?» – сказал он журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу.

Лукашенко напомнил о Уинстоне Черчилле и Иосифе Сталине: «Помните дядьку, который с сигарой все время ходил и курил, и у нас – с трубкой». По его мнению, «за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери», которые понесли жители Белоруссии. Он подчеркнул, что «еще 100 лет не прошло с начала войны», а страны Запада «уже ворвались опять в этот дом и пытаются новую войнушку развязать», передает БелТА.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Генетики из Нидерландов улучшили гибридную селекцию картофеля

04.09 / Трамп выступил за налаживание отношений между Россией и США

31.07 / Нарушение масочного режима обошлось магазинам Москвы в 300 млн рублей

16.08 / Узбекистан опроверг прибытие борта президента Афганистана

26.08 / Мексика, Индия, Южная Корея… Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты

29.01 / На Украине предложили сажать за неуведомление о российском гражданстве

14.08 / Nissan показал снимки нового кроссовера venucia v-online

11.09 / Сын депутата Госдумы арестован по обвинению в избиении

13.06 / Минск решил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами

09.10 / Экологи заявили об угрозе озерам в Забайкалье из-за строительства плотины в Монголии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика