В Оренбурге отправили в СИЗО 18-летнего Геннадия Швецова

Он стал обвиняемым по уголовному делу после того, как рассказал о пытках в полиции.

Ленинский районный суд Оренбурга отправил в СИЗО 18-летнего Геннадия Швецова, который ранее заявлял о пытках в полиции. Об этом сообщает «Медиазона»*.

Геннадий Швецов. Фото: orengrad.ru

Как уточнила юрист «Комитета против пыток» Альбина Мударисова «Новой газете», молодого человека обвиняют в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 УК). Изначально Швецов проходил свидетелем по делу о мошенничестве (ст. 159 УК), но после того, как он рассказал об избиении и угрозах в полиции, дело переквалифицировали.

Юрист рассказала «Медиазоне», что 15 ноября у Швецова прошел обыск, после этого подростка задержали. В течение предыдущего месяца к отцу и дяде Швецова обращались «засланные люди», которые просили отозвать заявление об избиении Швецова полицейскими, и предлагали за это «вознаграждение».

Мударисова также добавила, что в оренбургских СМИ «разворачивается травля Швецова». «Они выворачивают ситуацию так, что преступник жалуется на подзатыльники полицейских, так мол ему и надо», — сказала юрист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Немного опухшенький»

О том, как получил свой четвертый срок простой нижегородский парень Рома Гусев, едва не насмерть забитый полицейскими

В начале октября Геннадий Швецов заявил, что трое полицейских в Оренбурге применили к нему силу, требуя сознаться в краже телефона. Швецов отказался это сделать, после чего, по словам юноши, его начали избивать и угрожать изнасилованием. Судмедэксперты зафиксировали у оренбуржца множественные ссадины и кровоподтеки. Молодой человек обратился в «Комитет против пыток» за юридической помощью.

СК возбудил дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). 19 октября троих полицейских, избивавших Швецова, задержали и отправили под домашний арест. В СК заявили, что они действовали «умышленно, из иной личной заинтересованности, выразившейся в желании улучшить показатели раскрываемости преступлений отдела, группой лиц, совместно и согласованно».

* Минюст РФ внес издание в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»

—