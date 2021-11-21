Мнение: Психологика событий. О благотворителях нового времени

(программа имени Мити Алешковского)

В современном царстве “новой нормальности” многие знакомые нам понятия приобретают не совсем прежние оттенки значений и смысла – но мы эти нюансы из-за своей “занятости” и “отсутствия времени, чтобы подумать” чаще всего не замечаем. Скажем, слова “вакцина”, используемое сегодня из каждого утюга, означает не совсем то, что мы с детства привыкли понимать под словом “вакцина” или “прививка”. Сегодня разговор о “благотворительности” и “благотворителях” в современном, весьма своеобразном понимании этого слова.

Приведу здесь – в параллель, а не в качестве подстрочника – отрывок из своего еще июньского поста:

“Вернемся к Митье. Что, собственно, демонстрирует он во всех своих писаниях с великолепным бесстыдством который год? Он с упоением раз за разом описывает то, что называется “престижным (или элитным) потреблением” – я поехал туда, я поехал сюда, я купил семье третью машину и т.д. По сути, это было бы похоже на простодушие эксцентричного нувориша – если не знать, что во всех случаях “митя” тратит не свои деньги, а деньги благотворителей, направленные в его фонды для лечения больных детей.

НО – а что пишут в том же ФБ подавляющая часть тех же “интеллигентов”? О чем их посты, если отбросить дежурные обличения “кровавого режима” и “поддержку оппозиции”? Да все о том же престижном потреблении. Сейчас, понятно, ФБ в этом плане малость полинял и выцвел – и доходы упали, и из-за ковида заграница отпала. Но прогрессивная общественность не оставляет надежды – вот сейчас мы все отвакцинируемся, и все будет как прежде!

В этом смысле “митя” – это и есть Воплощение Надежды. “А скоро и мы так…” – думает типичный интеллигент, читая его заметки о Грузии или Перу и роняя при этом скупую слюну.

Но последний вопрос: а почему же “интеллигент” остается настолько ПОКАЗАТЕЛЬНО глух к основной теме о происхождении денег “Мити” – о том, что это деньги, посланные НЕ НА ЭТО? Что это донаты для больных детей, а не для путешествий митиного семейства в Перу?

И вот тут мы прикасаемся, похоже, к основному комплексу нашей “общественности” – настолько БОЛЬНОМУ, что общественность его даже предпочитает не осознавать. Первый слой – “общественность” отвергает СТЫД. Стыд за деньги. Ее крик, обращенный к Иноземцеву – НАС ЗА ДЕНЬГИ СТЫДИТЬ НЕЛЬЗЯ! Нет!! Харам! Запрещено!!”