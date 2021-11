Травма головы и потеря сознания. Американские фигуристы попали в больницу после падения на лед

Об этом сообщила 20 ноября польская спортивная газета Przeglad Sportowy.

Спортсменов госпитализировали.

Журналистка Агнешка Мусял написала в Twitter, что Челси Лю после падения потеряла сознание, у нее было низкое давление и, вероятно, сотрясение мозга. Ее партнер при падении порезал голову, спортсмену было необходимо накладывать швы.

Update on Liu/O’Shea – they both already went to hospital. Liu lost consciousness and had really low blood pressure – possible a concussion. O’Shea should be fine, but he’ll need stitches, he cut his head pretty bad. #WarsawCup2021

— Agnieszka Musia * (@AgaszkaMusial) November 19, 2021

Позже Мусял сообщила, что фигуристов выписали из больницы, они вернулись в гостиницу и чувствуют себя хорошо. Спортсмены должны были 20 ноября вылететь в США, но после травмы отъезд перенесли, чтобы дать им дополнительное время для восстановления.

Another (good!) update on Liu/O’Shea – they left the hospital and now are resting in hotel. Both of them feel fine! So that’s a relief. They were supposed to flight home today but their flights were reschedule just to give them some extra time off for recovery. #WarsawCup2021

— Agnieszka Musia * (@AgaszkaMusial) November 20, 2021

Видео их выступления опубликовали в YouTube-канале Brau Avitia 3. На нем видно, что пара упала, когда выполняла одну из поддержек.

ВИДЕОВидео: Brau Avitia 3 / YouTube

Контекст:

Соревнования, в которых участвовала пара, проходили в Варшаве 17–20 ноября. В турнире победила пара японских фигуристов – Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси, уточнила Мусял.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—