 

Украинка Серегина стала серебряным призером чемпионата мира по каратэ. Это лучший результат в истории

21.11.2021, 3:12, Новости дня
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“Украинская каратистка Анита Серегина – вице-чемпионка мира (кумитэ, весовая категория до 61 кг)”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4587199188026242

Бой за звание чемпиона мира украинка проводила в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) против Йоване Преткович из Сербии, которая является олимпийской чемпионкой 2020. Серегина уступила со счетом 1:2, отмечает Xsport.ua.

Издание отмечает, что по ходу мирового первенства Серегина выиграла у соперниц из Нидерландов, Кипра, Испании, Филиппин и Канады.

Tribuna.com пишет, что серебряная медаль Серегиной стала первой такой наградой в истории украинского женского каратэ.

Фото: Odessa Karate Federation / Facebook

До этого украинские спортсмены завоевывали максимум бронзу. Сама Серегина завоевывала бронзу в 2016 году.

На чемпионате мира в Дубае в 2021 году украинские спортсмены завоевали в общей сложности три награды. Кроме серебра Серегиной, третье место завоевали Галина Мельник (в кумитэ в весовой категории до 68 кг) и Катерина Кривая (в кумитэ в весовой категории до 50 кг).

Контекст:

Серегиной 31 год, она родилась в Ильичевске (сейчас Черноморск) Одесской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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