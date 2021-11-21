Ереван заявил о готовности к встрече с представителями Баку

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21.11.2021, 3:08, Новости дня
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Армянская сторона готова к участию во встрече руководителей Армении и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь армянского министерства иностранных дел Ваан Унанян.

«Армянская сторона готова к встрече», – сказал Унанян РИА «Новости».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что встреча по Нагорному Карабаху между Арменией, Россией и Азербайджаном состоится, но для нее нужны предварительные договоренности.



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