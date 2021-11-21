После аварии с тремя машинами в Москве погибли два человека

В результате столкновения BMW, Volvo и Mercedes на Кутузовском проспекте в столице погибли два человека, сообщил источник в экстренных службах.

«По уточненным данным, в результате ДТП погибли два человека», – сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе московской Госавтоинспекции пояснили, что пассажир BMW скончался в больнице. До этого от полученных травм умер водитель этого же автомобиля.

По данным ведомства, причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW.

«В 15.10 водитель БМВ 6 серии, двигаясь по направлению в область, совершил выезд на встречную полосу и произвел столкновение с автомобилями Volvo и Mercedes», – сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Сейчас движение на участке затруднено, на месте работает следственно-оперативная группа.