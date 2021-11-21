 

Собчак раскритиковала женщин с Рублевки и их уроки по «дыханию маткой»

21.11.2021, 3:08, Новости дня
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что среди жительниц Рублевки сейчас модно быть не хозяйками галерей и салонов красоты, а «гурессами», которые «учат дышать маткой».

«Довольно быстро пройдя инстаграммные стадии «не насосала, а подарили», «голо***ый философ с цитатами великих» до «хозяйка галереи» и «владелица салона красоты», мы стремительно перешли в удивительный новый мир, где это уже не модно», – сообщила Собчак в Instagram.

По ее словам, «женщины «трудной судьбы» с рублевки теперь учат дышать маткой и раскрывать женскую энергию», а «в процессе «преподавания», сами «преподаватели» и «гурессы» начинают верить в обладание магических знаний». «Эффект Даннинга-Крюгера в действии», – говорится в сообщении.

Собчак заявила, что «люди без образования и какой-либо квалификации чувствуют себя увереннее реальных экспертов, и склонны считать себя профессионалами, так как лишены сомнений», ведь «действительно, умный человек – это прежде всего человек сомневающийся, дурак же всегда уверен в собственной правоте». «Вот такой вот новый дивный экспертный мир», – сообщила она.

Напомним, у Собчак произошел конфликт с супругой миллиардера Кирилла Шамалова Жанной, которая заявила на телеведущую в прокуратуру, обвинив ее в раскрытии личной информации. Собчак в своем шоу якобы раскрыла сведения, составляющие медицинскую тайну, речь идет о медицинских документах с информацией о биоматериале для зачатия ребенка Шамаловых.

Перед этим СМИ сообщили, что на Собчак подали иск на 50 млн рублей. Поводом стал заданный телеведущей на Петербургском международном экономическим форуме вопрос «На какую панель вы пришли?», адресованный юристу Эльнаре Троицкой, которая присутствовала там в качестве участницы. Троицкая заявила, что ее задели слова и намеки Собчак о том, что она «охотница за ВИПами».



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