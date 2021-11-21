Мнение: О, Боже! Во что борьба с ковидом превращает человека

Тут на днях отметили два года с момента появления «нулевого» пациента, подхватившего новый #коронавирус где-то в китайском Ухане. Казалось бы, за этот срок уже много чего довелось повидать, в том числе страшного. Но всё же…

Некоторые вещи до сих пор сложно объяснить. И лучше их спрятать под кат.

Ибо – ну действительно, ужас что!

Сложно поверить, что слева и справа – одна и та же персона, причём снимки сделаны с разницей примерно год-полтора.

На обеих фотографиях – Анастасия Ракова, заммэра Москвы, «ответственная» в том числе за борьбу с CoVID-19 в столице. Слева она примерно в начале пандемии. Справа – три дня назад. И да, на правом снимке она «ягодка опять». Пусть и с некоторым плюсом.

Ну просто невозможно узнать! И ещё сложнее – поверить.

Вот что это? Неужели всё по классике – «Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома»? Или, как утверждает известная русская пословица, «Бог шельму метит»?

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