 

CBS News – Камала Харрис на 85 минут стала первой в истории женщиной и. о. президента США

21.11.2021, 2:22, Новости дня
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Вице-президент США Камала Харрис в течение 85 минут исполняла обязанности президента, пока Джо Байден находился под наркозом во время планового медицинского обследования, пишет CBS News. Таким образом, Харрис стала первой в истории женщиной, исполнившей обязанности президента США.

Ввиду того что президент Байден проходил плановое медицинское обследование, сегодня состоялся исторический, пусть и краткосрочный переход власти. Вице-президент Камала Харрис стала первой женщиной, временно занимавшей пост президента. Корреспондент CBS News Нэнси Кордес сейчас находится у Белого дома. Привет, Нэнси. Я так понимаю, вы только что получили отчёт об обследовании президента.  

НЭНСИ КОРДЕС, корреспондент CBS News: Да, отчёт у меня в руках, и он весьма подробный: занимает шесть страниц. Согласно ему, президент сегодня обследовался у группы специалистов. В отчёте подчёркиваются два изменения в состоянии здоровья президента с момента последней проверки. Во-первых, авторы отчёта, как и многие другие наблюдатели, отметили, что президент стал чаще откашливаться во время публичных выступлений. Врачи пришли к выводу, что причиной является кислотный рефлюкс и рекомендовали президенту продолжать принимать кислотные блокираторы.

Во-вторых, в отчёте говорится, что походка президента стала менее гибкой, чем она была год назад. По мнению врачей, это связано с позвоночным артритом, а также с прошлогодним переломом ноги и небольшой дисфункцией нервов в ногах.

Всего президент провёл в медицинском центре Уолтера Рида более пяти часов. На те 85 минут, что он провёл под наркозом для прохождения колоноскопии, вице-президент Камала Харрис стала первой в истории США женщиной, исполняющей обязанности президента.

Вернувшись с обследования, президент Байден заявил, что чувствует себя прекрасно, после чего приступил к традиционному ритуалу помилования индеек на День благодарения. В этом году индеек было две — с прозвищами «арахисовое масло» и «джем».

Резюмируя, врачи сообщили, что президент остаётся здоровым, бодрым 78-летним мужчиной, которому завтра исполнится 79.

Странно, что они не назвали этих индеек «Пфайзер» и «Модерна». Спасибо, Нэнси.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2021 года.
 



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